Borsa: Europa termina positiva, Francoforte +1,34% (Di lunedì 6 giugno 2022) Avvio di settimana positivo per le Borse europee. Francoforte ha messo a segno un rialzo dell'1,34%, Parigi dello 0,98% spinte dalle riaperture a Pechino, a seguito dei lock down per covid, e poi ...

