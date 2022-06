Back to the Style: graffitari da tutto il mondo a Napoli. C’è anche Keo Xman, leggendario writer del Bronx (Di lunedì 6 giugno 2022) Back to the Style è un appuntamento con il mondo dei graffiti giunto quest’anno alla sua undicesima edizione. Ospiti a Napoli saranno più di 40 writers tra artisti internazionali e locali, invitati ad esprimere il proprio stile in completa libertà. Tra le figure di spicco ci sarà KEO Xman, storico writer del Bronx di New York, figura leggendaria della scena, e guest provenienti da Olanda, Germania, Belgio, Francia.Venerdi 17 verrà realizzato il primo muro in via del Poligono a Cavalleggeri e al tramonto nel Parco Totò per dare inizio alle danze ci sarà un dj set funk, tropical, afrobeats, afro bashment con La Combriccola, che vede insieme alla consolle Ma.gi.ca Riddim, Louv Garou, Coast to Coast, Paco PMK.Sabato e domenica si potranno ammirare le ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 giugno 2022)to theè un appuntamento con ildei graffiti giunto quest’anno alla sua undicesima edizione. Ospiti asaranno più di 40s tra artisti internazionali e locali, invitati ad esprimere il proprio stile in completa libertà. Tra le figure di spicco ci sarà KEO, storicodeldi New York, figura leggendaria della scena, e guest provenienti da Olanda, Germania, Belgio, Francia.Venerdi 17 verrà realizzato il primo muro in via del Poligono a Cavalleggeri e al tramonto nel Parco Totò per dare inizio alle danze ci sarà un dj set funk, tropical, afrobeats, afro bashment con La Combriccola, che vede insieme alla consolle Ma.gi.ca Riddim, Louv Garou, Coast to Coast, Paco PMK.Sabato e domenica si potranno ammirare le ...

