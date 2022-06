Arrivato oggi al Copasir il report sui “putiniani”, Urso: “Nessuna indagine su presunti influencer” (Di lunedì 6 giugno 2022) “In merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica rileva di non aver mai condotto proprie indagini su presunti influencer e di aver ricevuto solo questa mattina un report specifico che per quanto ci riguarda, come sempre, resta classificato”. Lo rende noto il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso. Che entra nel merito del polverone causato dalla lista dei “putiniani” anticipata dal Corriere. “Peraltro, il Comitato si attiene sempre scrupolosamente a quanto previsto dalla legge 124/2007: non è una Commissione di inchiesta ma organo di controllo e garanzia; non ha poteri di indagine ma ottiene informazioni dagli organi preposti, nel corso di audizioni o sulla base di specifiche richieste, anche al ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) “In merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica rileva di non aver mai condotto proprie indagini sue di aver ricevuto solo questa mattina unspecifico che per quanto ci riguarda, come sempre, resta classificato”. Lo rende noto il presidente del, senatore Adolfo. Che entra nel merito del polverone causato dalla lista dei “” anticipata dal Corriere. “Peraltro, il Comitato si attiene sempre scrupolosamente a quanto previsto dalla legge 124/2007: non è una Commissione di inchiesta ma organo di controllo e garanzia; non ha poteri dima ottiene informazioni dagli organi preposti, nel corso di audizioni o sulla base di specifiche richieste, anche al ...

