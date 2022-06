Xiaomi Mix 2 Fold e 12S con certificazione 3C in Cina (Di domenica 5 giugno 2022) Gli smartphone top di gamma di casa Xiaomi fanno gola a tutti: due in particolare, gli Xiaomi Mix 2 Fold e 12S, stanno per essere annunciati, vista anche la recente certificazione ricevuta, la 3C (che, però, non aggiunge molto dal punto di vista tecnico a quanto già si sapeva). I codici modello dei due device corrispondono a 22061218C e 2206123SC; entrambi saranno provvisti della ricarica rapida a 67W con compatibilità con il caricatore MDY-12-EF. Lo Xiaomi 12S potrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 di con processo produttivo realizzato da TSMC, con schermo OLED da 120Hz e fotocamera principale da 50MP (realizzata in collaborazione con Leica). Lo Xiaomi Mix 2 Fold, invece, dovrebbe equipaggiarsi con il processore Snapdragon 8 Gen. 1 (non si sa se ... Leggi su optimagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Gli smartphone top di gamma di casafanno gola a tutti: due in particolare, gliMix 2e 12S, stanno per essere annunciati, vista anche la recentericevuta, la 3C (che, però, non aggiunge molto dal punto di vista tecnico a quanto già si sapeva). I codici modello dei due device corrispondono a 22061218C e 2206123SC; entrambi saranno provvisti della ricarica rapida a 67W con compatibilità con il caricatore MDY-12-EF. Lo12S potrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 di con processo produttivo realizzato da TSMC, con schermo OLED da 120Hz e fotocamera principale da 50MP (realizzata in collaborazione con Leica). LoMix 2, invece, dovrebbe equipaggiarsi con il processore Snapdragon 8 Gen. 1 (non si sa se ...

