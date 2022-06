Wta Nottingham 2022: programma, orari ed ordine di gioco lunedì 6 giugno (Di domenica 5 giugno 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta 250 di Nottingham 2022 (erba) per la giornata di lunedì 6 giugno. Non poteva che essere la Gran Bretagna ad inaugurare la stagione sul verde con i suoi splendidi prati. Giornata di turno decisivo di qualificazioni a Nottingham, oltre che di match di primo turno del main draw come Vekic-Dart e Watson-Volynets. Nessuna tennista italiana in campo in questo lunedì. Di seguito tutti gli orari completi. IL programma COMPLETO CENTRE COURT Dalle ore 13:00 – Vekic vs Dart A seguire – Watson vs Volynets COURT 1 Dalle ore 12:00 – Grey vs Silva A seguire – Sharma vs Miyazaki A seguire – Inglis vs Boulter A seguire – Zhu vs Burrage COURT ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Il, glie l’didel torneo Wta 250 di(erba) per la giornata di. Non poteva che essere la Gran Bretagna ad inaugurare la stagione sul verde con i suoi splendidi prati. Giornata di turno decisivo di qualificazioni a, oltre che di match di primo turno del main draw come Vekic-Dart e Watson-Volynets. Nessuna tennista italiana in campo in questo. Di seguito tutti glicompleti. ILCOMPLETO CENTRE COURT Dalle ore 13:00 – Vekic vs Dart A seguire – Watson vs Volynets COURT 1 Dalle ore 12:00 – Grey vs Silva A seguire – Sharma vs Miyazaki A seguire – Inglis vs Boulter A seguire – Zhu vs Burrage COURT ...

