Ultime Notizie – Bon Jovi | morto il bassista Such | aveva 70 anni

Alec John Such, il primo bassista della band fondata da Bon Jovi, è morto all'età di 70 anni. Il decesso del musicista è stato annunciato da Jon Bon Jovi con un post sui social. Such era nato il 14 novembre 1941 e aveva fatto parte della band sin dall'inizio, nei primi anni '80. Il bassista aveva lasciato il gruppo nel 1994.

