Ultime Notizie – Battaglia a Severodonetsk, difensori ucraini: “Controlliamo metà città” (Di domenica 5 giugno 2022) Si combatte a Severodonetsk. Serhiy Hayday, il capo dell’amministrazione militare della regione di Luhansk, dice che ci sono “buone Notizie” dalla città dell’Ucraina che da settimane è sotto i bombardamenti russi. In un post sul suo canale Telegram, Hayday afferma: “Le nostre forze armate hanno ripulito metà della città, adesso davvero controllata dai nostri difensori”. La scorsa settimana, Hayday aveva detto che le forze russe detenevano circa l’80% di Severodonetsk, ma da allora le forze ucraine hanno recuperato parti della città nei combattimenti di strada. Hayday dice che si aspetta che le forze russe raddoppino i loro sforzi per conquistare la città nei prossimi giorni usando l’artiglieria pesante. “Non hanno altre tattiche”, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 5 giugno 2022) Si combatte a. Serhiy Hayday, il capo dell’amministrazione militare della regione di Luhansk, dice che ci sono “buone” dalladell’Ucraina che da settimane è sotto i bombardamenti russi. In un post sul suo canale Telegram, Hayday afferma: “Le nostre forze armate hanno ripulitodella, adesso davvero controllata dai nostri”. La scorsa settimana, Hayday aveva detto che le forze russe detenevano circa l’80% di, ma da allora le forze ucraine hanno recuperato parti dellanei combattimenti di strada. Hayday dice che si aspetta che le forze russe raddoppino i loro sforzi per conquistare lanei prossimi giorni usando l’artiglieria pesante. “Non hanno altre tattiche”, ...

Advertising

Adnkronos : Esplosioni a Kiev, ultime notizie sulla guerra in Ucraina. #news - sole24ore : ?? #Mosca attacca l’#Italia: «Sfacciata campagna anti-russa» - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - PianetaMilan : .@acmilan, @Kalulujr_ fa il compleanno: gli auguri della società #ACMilan #Milan #SempreMilan - zazoomblog : Ultime Notizie – Bon Jovi morto il bassista Such: aveva 70 anni - #Ultime #Notizie #morto #bassista -