UFFICIALE | Udinese | il primo colpo del mercato è Buta

(Di domenica 5 giugno 2022) Dopo il successo con Beto Betuncal, l’prova a ripescare dal Portogallo: Leonardo. Stavolta è il Braga a permettere ai bianconeri di ufficializzare ilaffare del. L’esterno sinistro è il nuovo talento su cui ha investito la famiglia Pozzo., l’identikit, che ha firmato un cuinquiennale con l’, è coetaneo di Destiny Udogie, anche lui esterno ed esploso nella conclusa stagione di Serie A. Nato il 5 giugno del 2002 ad Anadia, in Portogallo, è di origini angolane e firma il suocontratto da professionista nel Braga, a 16 anni. Prima, milita con le giovanili del Benfica, Anadia e Palmeiras, in terra lusitana. In seguito alla trafila delle giovanili, il 12 febbraio scorso debutta in ...

