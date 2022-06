Ucraina: esplosioni a Kiev. Zelensky: "A Severodonetsk situazione difficile" (Di domenica 5 giugno 2022) Oltre cento giorni di guerra in Ucraina . Putin all'Occidente: 'Schiacciamo nuove armi come noci'. Kiev: '007 in contatto con i combattenti Azov'. Il Pontefice: 'Vorrei andare in Ucraina ma devo aspettare... Leggi su feedpress.me (Di domenica 5 giugno 2022) Oltre cento giorni di guerra in. Putin all'Occidente: 'Schiacciamo nuove armi come noci'.: '007 in contatto con i combattenti Azov'. Il Pontefice: 'Vorrei andare inma devo aspettare...

enpaonlus : #Ucraina, centinaia i #delfini morti nel #MarNero, uccisi da esplosioni o spiaggiati a causa dei sonar militari. Lo… - ilgiornale : All'alba Kiev è stata scossa da potenti esplosioni. I contrattacchi delle forze ucraine a Sieverdonetsk hanno contr… - akhetaton11 : RT @Adnkronos: Esplosioni a Kiev, ultime notizie sulla guerra in Ucraina. #news - Pensierisparsi1 : Ucraina-Russia, le news in diretta dalla guerra. Kiev sotto attacco, esplosioni in due distretti. L'Onu media nella… - marco_disaro : RT @Adnkronos: Esplosioni a Kiev, ultime notizie sulla guerra in Ucraina. #news -