Supermercati, chi l’ha comprato dovrà riconsegnarlo: l’avviso (Di domenica 5 giugno 2022) Il Ministero della Salute effettua controlli continui sui prodotti dei Supermercati. Alcuni di essi di conseguenza vengono ritirati dal mercato La grande industria alimentare si affida molto ai Supermercati per raggiungere i consumatori finali. La filiera dalla produzione alla tavola è sempre più lunga, ed ogni passaggio deve essere accuratamente effettuato nel rispetto dei protocolli L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 5 giugno 2022) Il Ministero della Salute effettua controlli continui sui prodotti dei. Alcuni di essi di conseguenza vengono ritirati dal mercato La grande industria alimentare si affida molto aiper raggiungere i consumatori finali. La filiera dalla produzione alla tavola è sempre più lunga, ed ogni passaggio deve essere accuratamente effettuato nel rispetto dei protocolli L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

interista_il : Perché chi lavora nei supermercati mettono tutti la mascherina? Perché eseguono ordini senza ribellarsi? Semplice..… - bruttasempre : @ambragaravaglia Avete tutti ragione per carità, ma ci pensate mai dove sono state le mani di chi lavora in una cuc… - Chi_e_ilpadrone : RT @Chi_e_ilpadrone: Finalmente ci siamo?? Da mercoledì 8 giugno in vendita in tutti i supermercati Iper @CarrefourItalia LE UOVA BIOLOGIC… - AnnaGQ2 : @itsmeback_ Nei negozi e supermercati guardo i dipendenti con le mascherine imposte dai titolari servi e penso all… - doctorgis84 : @r_marilena Ha senso nel momento in cui si considera che chi ci lavora sta molto più tempo dei clienti. A mio avvis… -