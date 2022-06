Salvini: «Speriamo che RedBird acceleri per lo stadio Milan a Sesto» (Di domenica 5 giugno 2022) . Il messaggio del leader della Lega Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Matteo Salvini ha affrontato così il tema stadio del Milan, di cui è tifoso. Le parole del leader della Lega: «Dopo anni e soldi persi per colpa dei ritardi di Sala e della sinistra che governa Milano, spero che la nuova proprietà acceleri sulla via del nuovo stadio rossonero a Sesto San Giovanni. Avanti futuro!». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) . Il messaggio del leader della Lega Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Matteoha affrontato così il temadel, di cui è tifoso. Le parole del leader della Lega: «Dopo anni e soldi persi per colpa dei ritardi di Sala e della sinistra che governao, spero che la nuova proprietàsulla via del nuovorossonero aSan Giovanni. Avanti futuro!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

andrealoca77 : Se le battaglie 'per la pace' di Salvini e Conte non coincidessero sistematicamente con attacchi del Cremlino all'I… - alieno54 : @EnricoLetta Non mi sembra tanto irripetibile, cambiano i nomi ma la sostanza è la stessa, due presidenti della Rep… - drncz : 'Farò qualsiasi cosa per la pace.' Anche ostacolarla. Speriamo che almeno non se ne renda conro. Per lui, intendo,… - AbdiRaghe : @janavel7 Mi pare che la gente votino malissimo! Trump fu POTUS. Salvini al Viminale? [ io speriamo che me la cavo..] - FCassone74it : RT @europeista79: @LegaSalvini Il traditore Salvini perché si permette ancora di parlare? Dovrebbe andare a nascondersi questo miserabile f… -