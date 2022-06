Roberta Morise, dall’Isola Dei Famosi a Camper (Di domenica 5 giugno 2022) Roberta Morise sbarca di nuovo in tv. Dopo Canale 5, la showgirl torna in Rai con Camper Dopo la partecipazione a L‘Isola Dei Famosi 2022, Roberta Morise torna in tv con un nuovo ed entusiasmante progetto. Si tratta di Camper, il programma estivo di Rai 1, che prenderà il posto di È sempre mezzogiorno, condotto da Roberta e Tinto con la partecipazione in studio di Federica De Denaro. Nel nuovo programma estivo di Rai 1 la showgirl calabrese accompagnerà il pubblico a spasso per il Bel Paese, attraverso collegamenti e reportage dalle più conosciute località di ferie italiane. Era dal 2012 che Rai 1 non trasmetteva una nuova produzione nella fascia del mezzogiorno durante la stagione estiva ed era da tempo che non si vedeva una conduzione così fresca e ... Leggi su 361magazine (Di domenica 5 giugno 2022)sbarca di nuovo in tv. Dopo Canale 5, la showgirl torna in Rai conDopo la partecipazione a L‘Isola Dei2022,torna in tv con un nuovo ed entusiasmante progetto. Si tratta di, il programma estivo di Rai 1, che prenderà il posto di È sempre mezzogiorno, condotto dae Tinto con la partecipazione in studio di Federica De Denaro. Nel nuovo programma estivo di Rai 1 la showgirl calabrese accompagnerà il pubblico a spasso per il Bel Paese, attraverso collegamenti e reportage dalle più conosciute località di ferie italiane. Era dal 2012 che Rai 1 non trasmetteva una nuova produzione nella fascia del mezzogiorno durante la stagione estiva ed era da tempo che non si vedeva una conduzione così fresca e ...

