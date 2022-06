Musetti-Passaro oggi, Finale Challenger Forlì 2022: orario, canale tv, programma, streaming (Di domenica 5 giugno 2022) Ormai ci siamo. Dopo una bella settimana, quest’oggi si disputerà la Finale del Challenger di Forlì 2022. A giocarsi il successo Finale ci saranno gli italiani Lorenzo Musetti (testa di serie n.1) e Francesco Passaro (n.369 del ranking). Partirà favorito ovviamente il carrarino, ma non sono da escludere eventuali sorprese. Tra i due non ci sono precedenti. Il match tra Musetti e Passaro è in programma per oggi alle ore 18:00 sul campo Centrale. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go, Now e Challenger TV. Flavia Pennetta e Francesca Schiavone vincono il Roland Garros! Splendido ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Ormai ci siamo. Dopo una bella settimana, quest’si disputerà ladeldi. A giocarsi il successoci saranno gli italiani Lorenzo(testa di serie n.1) e Francesco(n.369 del ranking). Partirà favorito ovviamente il carrarino, ma non sono da escludere eventuali sorprese. Tra i due non ci sono precedenti. Il match traè inperalle ore 18:00 sul campo Centrale. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (204) e in direttasu Sky Go, Now eTV. Flavia Pennetta e Francesca Schiavone vincono il Roland Garros! Splendido ...

