Moto3 Gp Catalunya | vince Guevara davanti a Munoz e Suzuki Altro zero per Foggia

Izan Guevara vince la gara di Moto3 del Gp di Catalunya davanti a Munoz e Suzuki. Altro zero per Foggia che dopo la scivolata del Mugello quest'oggi è costretto al ritiro per problemi tecnici. Fuori anche Migno. Con un allungo negli ultimi giri, Izan Guevara vince la gara di Moto3 del Gp di Catalunya davanti David Munoz e Tatsu Suzuki, autore di un bel sorpasso su Sergio Garcia all'ultimo giro alla curva Rossi-Lorenzo-2009, in una gara equilibratissima ricca di colpi di ...

