Mesi di siccità e poi eventi estremi con grandine: agricoltura in ginocchio tra clima, costi di risemina e rincari di materie prime. “Colture estive a rischio” (Di domenica 5 giugno 2022) “Ormai quando le previsioni mettono pioggia sappiamo si tratterà di qualcosa di estremo”. “In pochi minuti sono caduti 40 millimetri. Di norma per avere questa quantità di precipitazione servono tre o quattro giorni”. “La siccità? Prosegue da Mesi e Mesi. Ne pagheremo le conseguenze fino all’autunno”. Gli agricoltori italiani subiscono i danni del cambiamento climatico che nei giorni scorsi ha provocato l’alternanza fra temperature (troppo) elevate e violente grandinate. risemina e irrigazione costano. L’impatto, spiega Coldiretti in una nota, è di circa 9 miliardi di euro. Pesano sia i rialzi del prezzo del carburante – necessario per i macchinari – sia la mancanza di acqua. O meglio, l’assenza di una sua distribuzione costante e regolare. Come invece succedeva anni fa: “Ora ci troviamo di fronte a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) “Ormai quando le previsioni mettono pioggia sappiamo si tratterà di qualcosa di estremo”. “In pochi minuti sono caduti 40 millimetri. Di norma per avere questa quantità di precipitazione servono tre o quattro giorni”. “La? Prosegue da. Ne pagheremo le conseguenze fino all’autunno”. Gli agricoltori italiani subiscono i danni del cambiamentotico che nei giorni scorsi ha provocato l’alternanza fra temperature (troppo) elevate e violente grandinate.e irrigazione costano. L’impatto, spiega Coldiretti in una nota, è di circa 9 miliardi di euro. Pesano sia i rialzi del prezzo del carburante – necessario per i macchinari – sia la mancanza di acqua. O meglio, l’assenza di una sua distribuzione costante e regolare. Come invece succedeva anni fa: “Ora ci troviamo di fronte a ...

