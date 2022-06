Mara Venier: «Smetterò ma quando il pubblico non seguirà più Domenica In. Col cavolo che vado in pensione!». I saluti dell’ultima puntata – Video (Di domenica 5 giugno 2022) Mara Venier E’ giunto il momento di godersi le vacanze anche per Mara Venier. Questo pomeriggio, la conduttrice veneta ha infatti condotto l’ultima puntata della 46esima edizione di Domenica In e ne ha approfittato altresì per lanciare un messaggio ai suoi detrattori che vorrebbero pensionarla. “Voglio ringraziare Stefano Coletta, Stefano è stato forse… anzi, è stata la persona che più mi è stata vicino in questi anni. Non ce la faccio“ ha detto Mara in lacrime, negli ultimi minuti della trasmissione, per poi proseguire: “Mi è stato vicino, sempre con discrezione, senza mai impormi nulla. Voglio ringraziare Stefano Coletta, il direttore di Rai1, ma anche il nostro AD, perché io veramente ho lavorato in piena libertà, e questa è la cosa più bella. Io vi devo dire ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 5 giugno 2022)E’ giunto il momento di godersi le vacanze anche per. Questo pomeriggio, la conduttrice veneta ha infatti condotto l’ultimadella 46esima edizione diIn e ne ha approfittato altresì per lanciare un messaggio ai suoi detrattori che vorrebbero pensionarla. “Voglio ringraziare Stefano Coletta, Stefano è stato forse… anzi, è stata la persona che più mi è stata vicino in questi anni. Non ce la faccio“ ha dettoin lacrime, negli ultimi minuti della trasmissione, per poi proseguire: “Mi è stato vicino, sempre con discrezione, senza mai impormi nulla. Voglio ringraziare Stefano Coletta, il direttore di Rai1, ma anche il nostro AD, perché io veramente ho lavorato in piena libertà, e questa è la cosa più bella. Io vi devo dire ...

