LIVE – MotoGP, GP Catalogna Barcellona 2022: la gara in DIRETTA (Di domenica 5 giugno 2022) La DIRETTA LIVE scritta della gara del Gran Premio di Catalogna, valevole per il nono appuntamento della stagione 2022 di MotoGP. Dopo il warm-up, i piloti scenderanno in pista sul circuito di Montmelò alle ore 14 di domenica 5 giugno. Sarà Aleix Espargaro a partire davanti a tutti, dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche del sabato. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP di Catalogna con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Lascritta delladel Gran Premio di, valevole per il nono appuntamento della stagionedi. Dopo il warm-up, i piloti scenderanno in pista sul circuito di Montmelò alle ore 14 di domenica 5 giugno. Sarà Aleix Espargaro a partire davanti a tutti, dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche del sabato. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP dicon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.

Advertising

SkySportMotoGP : ?? GRAZIE VALE ?? Ritirato il numero 46 ?? Momento emozionante al Mugello ? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica a… - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - gponedotcom : Il fattore decisivo per vincere oggi saranno le gomme e l'ultima sessione di libere sarà fondamentale per scegliere… - zazoomblog : DIRETTA MotoGP GP Catalogna 2022 LIVE: orario gara TV8 dalle 9.40 il warm-up - #DIRETTA #MotoGP #Catalogna #LIVE: - Gazzetta_it : MotoGP Catalogna LIVE: segui in diretta le gare dal Montmelò -