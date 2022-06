LIVE Motocross MXGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: parte gara-2! (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA COMINCIA gara-2 DELLA MXGP! 17.08 Pochi istanti e partirà gara-2. 17.05 Da tenere d’occhio soprattutto la partenza, visto quel che è successo in gara-1 con una caduta che ha coinvolto numerosi piloti. 17.02 Il fattore rivalsa potrebbe dunque riguardare più Renaux, che davanti al suo pubblico punta alla vittoria da padrone di casa sul circuito di Ernée. 16.59 Gajser può essere soddisfatto del quinto posto in gara-1, visto come si era messa all’inizio. Discorso diverso per Maxime Renaux, che ha sì rimontato ma non è andato oltre la nona posizione. 16.56 Jeremy Seewer si è aggiudicato gara-1 beffando a due giri dal termine Jorge Prado; Gajser e Renaux sono stati costretti a una vera e propria rimonta, dopo la caduta a ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOMINCIA-2 DELLA! 17.08 Pochi istanti e partirà-2. 17.05 Da tenere d’occhio soprattutto lanza, visto quel che è successo in-1 con una caduta che ha coinvolto numerosi piloti. 17.02 Il fattore rivalsa potrebbe dunque riguardare più Renaux, che davanti al suo pubblico punta alla vittoria da padrone di casa sul circuito di Ernée. 16.59 Gajser può essere soddisfatto del quinto posto in-1, visto come si era messa all’inizio. Discorso diverso per Maxime Renaux, che ha sì rimontato ma non è andato oltre la nona posizione. 16.56 Jeremy Seewer si è aggiudicato-1 beffando a due giri dal termine Jorge Prado; Gajser e Renaux sono stati costretti a una vera e propria rimonta, dopo la caduta a ...

Advertising

corsedimoto : MXGP - GP Francia già finito per Mattia Guadagnini fuori per infortunio. Oggi le due sfide Mondiali, gli orari live… - corsedimoto : ORARI TV MOTOCROSS - Il Motocross Mondiale è di scena ad Ernee, in Francia. Niente diretta TV, ma c'è il live strea… - corsedimoto : MXGP SPAGNA - Si corre ad Arroyomolinos: Mattia Guadagnini è andato forte in qualifica. Ecco dove vedere tutto in d… -