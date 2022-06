Lite sulla Rolls - Royce del Venerabile Licio Gelli junior: 'Datela a me' (Di domenica 5 giugno 2022) di Federico D'Ascoli La Rolls - Royce di Licio Gelli si ferma in un'aula di tribunale ad Arezzo. L'auto di gran lusso vintage appartenuta al maestro Venerabile della loggia massonica P2, è ora al ... Leggi su quotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) di Federico D'Ascoli Ladisi ferma in un'aula di tribunale ad Arezzo. L'auto di gran lusso vintage appartenuta al maestrodella loggia massonica P2, è ora al ...

Advertising

BibMarino2 : @EBurreddu Visto che ti spacci per avvocato, una ripassatina all''art.658 CP e alla normativa sulla lite temeraria,… - Nazione_Arezzo : La lite sulla Rolls Royce di Licio Gelli finisce in tribunale - RobertaFazio7 : RT @capuanogio: Lite notturna via Whatsapp tra #Iervolino e #Sabatini sulla commissione per il rinnovo automatico del contratto di #Couliba… - franser_real : RT @capuanogio: Lite notturna via Whatsapp tra #Iervolino e #Sabatini sulla commissione per il rinnovo automatico del contratto di #Couliba… - Silvia_Mio86 : RT @capuanogio: Lite notturna via Whatsapp tra #Iervolino e #Sabatini sulla commissione per il rinnovo automatico del contratto di #Couliba… -