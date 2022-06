Libia e Isis. Cronistoria di una guerra mai finita (Di domenica 5 giugno 2022) Gli scontri armati che hanno accompagnato il 17 maggio il fallito tentativo del primo ministro designato del Governo di Salvezza Nazionale (Gns), Fathi Bashagha, supportato dalle forze dell’est di Khalifa Haftar a Aguila Saleh, di installarsi a Tripoli in vece dell’attuale primo ministro, Abdel Hamid Dbeibah e del suo Governo di Unità Nazionale (Gnu) suggeriscono che la situazione in Libia continua ad essere caratterizzata da una sorta di pericolosità latente che può trasformare la polarizzazione politica e la crescenti frizioni tra le varie fazioni in una nuova guerra civile in tempi relativamente brevi. Da questo punto di vista, però, le frizioni politiche e gli scontri tra milizie non sono gli unici elementi da monitorare. Alla fine di maggio, le forze dell’Esercito nazionale libico/Forze armate libico arabe (Lna/Laaf) di Haftar hanno mostrato la ... Leggi su formiche (Di domenica 5 giugno 2022) Gli scontri armati che hanno accompagnato il 17 maggio il fallito tentativo del primo ministro designato del Governo di Salvezza Nazionale (Gns), Fathi Bashagha, supportato dalle forze dell’est di Khalifa Haftar a Aguila Saleh, di installarsi a Tripoli in vece dell’attuale primo ministro, Abdel Hamid Dbeibah e del suo Governo di Unità Nazionale (Gnu) suggeriscono che la situazione incontinua ad essere caratterizzata da una sorta di pericolosità latente che può trasformare la polarizzazione politica e la crescenti frizioni tra le varie fazioni in una nuovacivile in tempi relativamente brevi. Da questo punto di vista, però, le frizioni politiche e gli scontri tra milizie non sono gli unici elementi da monitorare. Alla fine di maggio, le forze dell’Esercito nazionale libico/Forze armate libico arabe (Lna/Laaf) di Haftar hanno mostrato la ...

