Lecce | concerti con aperitivo | stamani l’ultimo del ciclo Inna Kalugina-Alfonso Soldano

(Di domenica 5 giugno 2022) Di seguito il comunicato: Ultimo appuntamento con icondella Camerata Musicale Salentina domenica 5 giugno alle ore 11 al Teatro Paisiello di. Protagonisti il sopranoal pianoforte, con musiche di Rachmaninov, Tchaikovsky, Strauss, Debussy e Verdi. Al termine del concerto, nel rispetto delle normative anti-covid, un gustosoda godersi in compagnia degli artisti., nata nel 1994 in Ucraina, vive fin da giovanissima la passione e la predisposizioneta per il canto e il palcoscenico. Nel 2011 è brillantemente ammessa all’Accademia Nazionale di Musica “P.Tchaikovskji”di Kiev, e nel 2017 consegue la laurea in Canto Lirico ...

Advertising

Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Spettacoli e concerti di domenica 5 giugno a #Lecce ed in Provincia -

CorrierePL

COPERTINO () - Musica, gusto e tanti fiori per "Le vie del Borgo", la tre - giorni di enogastronomia,e strade addobbate in programma dal 10 al 12 giugno prossimi nel centro storico di Copertino. ......del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che coinvolge anche Roma e. ... Negli anni, SOS partecipa a numerosi, manifestazioni a Torino e nel resto dell'Italia, ... Lecce: “Concerti con Aperitivo” termina il 5 giugno con Inna Kalugina e Alfonso Soldano Ultimo appuntamento con i Concerti con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina domenica 5 giugno alle ore 11 al Teatro Paisiello di Lecce. Protagonisti il soprano Inna Kalugina e Alfonso Soldano ...COPERTINO (Lecce) – Musica, gusto e tanti fiori per “Le vie del Borgo”, la tre-giorni di enogastronomia, concerti e strade addobbate in programma dal 10 al 12 giugno prossimi nel centro storico di ...