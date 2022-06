Kiev sotto attacco, pesanti esplosioni in due distretti. Battaglia nel Donbass (Di domenica 5 giugno 2022) Sirene antiaeree all'alba nella capitale ucraina. Aspri combattimenti nel Donbass nel 102esimo giorno di guerra: truppe ucraine avrebbero lanciato un contrattacco a Severodonetsk, bloccando l'avanzata ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 5 giugno 2022) Sirene antiaeree all'alba nella capitale ucraina. Aspri combattimenti nelnel 102esimo giorno di guerra: truppe ucraine avrebbero lanciato un contra Severodonetsk, bloccando l'avanzata ...

Advertising

LFrankllin : RT @Gianl1974: A Varsavia, sotto l'ambasciata ungherese, è stato organizzato un happening per protestare contro la posizione di Budapest in… - Pensierisparsi1 : Ucraina-Russia, le news in diretta dalla guerra. Kiev sotto attacco, esplosioni in due distretti. L'Onu media nella… - marco_disaro : RT @Gianl1974: A Varsavia, sotto l'ambasciata ungherese, è stato organizzato un happening per protestare contro la posizione di Budapest in… - News24_it : Ucraina-Russia, le news in diretta dalla guerra. Kiev sotto attacco, esplosioni in due distretti. L'Onu media… - la… - LaCnews24 : Ucraina, Kiev si sveglia sotto attacco russo: «Diverse esplosioni in due distretti» - LIVE -