Il grazie della Regina Elisabetta al Regno Unito: “Continuerò a guidare il popolo con l’aiuto della mia famiglia” (Di domenica 5 giugno 2022) Non c’è una una guida che ti possa spiegare come regnare per 70 anni! Inizia con queste parole il ringraziamento della Regina Elisabetta II che oggi, nonostante il malessere degli ultimi giorni ha comunque deciso di presenziare al saluto conclusivo dopo i tre giorni dedicati al Giubileo di Platino, in suo onore. Una grande, grandissima festa. Non solo per i 70 anni di Regno della Regina, ma anche per tutto il popolo britannico, segnato inevitabilmente da questi due anni e mezzo di pandemia. Oggi erano tutti lì per la Regina, con lo sguardo in alto verso il balcone di Buckingham Palace con la speranza che lei alla fine, si sarebbe affacciata. E lo ha fatto, con un abito verde speranza e un sorriso forse un po’ ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 5 giugno 2022) Non c’è una una guida che ti possa spiegare come regnare per 70 anni! Inizia con queste parole il ringraziamentoII che oggi, nonostante il malessere degli ultimi giorni ha comunque deciso di presenziare al saluto conclusivo dopo i tre giorni dedicati al Giubileo di Platino, in suo onore. Una grande, grandissima festa. Non solo per i 70 anni di, ma anche per tutto ilbritannico, segnato inevitabilmente da questi due anni e mezzo di pandemia. Oggi erano tutti lì per la, con lo sguardo in alto verso il balcone di Buckingham Palace con la speranza che lei alla fine, si sarebbe affacciata. E lo ha fatto, con un abito verde speranza e un sorriso forse un po’ ...

