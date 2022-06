Ex Inter: tre squadre su Eriksen (Di domenica 5 giugno 2022) Christian Eriksen potrebbe lasciare il Brentford. Sul 30enne centrocampista ex Inter ci sono Ajax, Manchester United e Tottenham. Leggi su calciomercato (Di domenica 5 giugno 2022) Christianpotrebbe lasciare il Brentford. Sul 30enne centrocampista exci sono Ajax, Manchester United e Tottenham.

