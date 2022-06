Ermal Meta, chi è il fratello Rinald: “Siamo legati nell’anima” (Di domenica 5 giugno 2022) Ermal Meta è nato in Albania nel 1981 ed arrivò in Italia nel 94 approdando a Bari insieme alla sua mamma Fatmira(Mira) Borova ed ai suoi adorati fratelli Rinald e Sabina Meta. La sorella ora gestisce un ristorante in Puglia, è sposata ed ha avuto una bellissima bambina, Miria, a cui Ermal è molto affezionato. L’arte scorre nelle vene della famiglia Meta perchè anche Mamma Mira è una bravissima musicista. E’ stata il primo violino dell’orchestra sinfonica di Fier ed in Italia ha impartito anche lezioni private sempre di violino. Ermal come ben sappiamo è un musicista cantautore polistrumentista che ci accarezza l’anima con la sua voce meravigliosa. Rinald invece ci delizia gli occhi, cattura e riempie i nostri sguardi con le sue meravigliose opere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022)è nato in Albania nel 1981 ed arrivò in Italia nel 94 approdando a Bari insieme alla sua mamma Fatmira(Mira) Borova ed ai suoi adorati fratellie Sabina. La sorella ora gestisce un ristorante in Puglia, è sposata ed ha avuto una bellissima bambina, Miria, a cuiè molto affezionato. L’arte scorre nelle vene della famigliaperchè anche Mamma Mira è una bravissima musicista. E’ stata il primo violino dell’orchestra sinfonica di Fier ed in Italia ha impartito anche lezioni private sempre di violino.come ben sappiamo è un musicista cantautore polistrumentista che ci accarezza l’anima con la sua voce meravigliosa.invece ci delizia gli occhi, cattura e riempie i nostri sguardi con le sue meravigliose opere ...

Advertising

RaiUno : “Il pensiero come l'oceano Non lo puoi bloccare Non lo puoi recintare” ?@MetaErmal e @FabrizioMoroOff cantano “Com… - RaiRadio2 : 'L'Albania è un Paese così vicino eppure nessuno conosce davvero la sua storia. L'ho raccontata attraverso lo sguar… - radiofmfaleria : Ermal Meta - Una cosa più grande (ft. Giuliano Sangiorgi) - _giuli05_ : RT @Meta__Moro: “Lo snodo cruciale della serata è Come è profondo il mare, sulla quale in passato si sono fatti male in parecchi. Stavolta… - programmitvoggi : Cremonini, Moro e Ermal Meta nell’ultima puntata di Domenica In -