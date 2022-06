Come è morto davvero Er Patata? Indiscrezioni inquietanti sulle ultime ore di Roberto Brunetti (Di domenica 5 giugno 2022) La morte di Roberto Brunetti, "Er Patata", si fa sempre più misteriosa. L'attore è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Roma. Aveva 55 anni, il suo corpo è stato trovato venerdì sera, intorno alle 22, riverso supino sul letto, coperto soltanto da un lenzuolo. Il cuore non batteva più da ore. A trovarlo la sorella e l'ex compagna, le cui urla si sono fatte sentire in tutta la casa dell'attore. Il Messaggero, parlando della vicenda, dà conto di una testimonianza: "L'ultima volta che l'ho visto sarà stato un paio di giorni fa: su per le scale con la bambina che correva e lui che le diceva aspetta nì che non ce la faccio, si fermava sempre per un saluto, una battuta, solo qualche sera fa avevo visto in tv un film in cui c'era lui, gliel'avevo detto e mi rispose, signò, sono finiti quei tempi". Nel frattempo, si apprende ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) La morte di, "Er", si fa sempre più misteriosa. L'attore è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Roma. Aveva 55 anni, il suo corpo è stato trovato venerdì sera, intorno alle 22, riverso supino sul letto, coperto soltanto da un lenzuolo. Il cuore non batteva più da ore. A trovarlo la sorella e l'ex compagna, le cui urla si sono fatte sentire in tutta la casa dell'attore. Il Messaggero, parlando della vicenda, dà conto di una testimonianza: "L'ultima volta che l'ho visto sarà stato un paio di giorni fa: su per le scale con la bambina che correva e lui che le diceva aspetta nì che non ce la faccio, si fermava sempre per un saluto, una battuta, solo qualche sera fa avevo visto in tv un film in cui c'era lui, gliel'avevo detto e mi rispose, signò, sono finiti quei tempi". Nel frattempo, si apprende ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo del cinema, trovato morto in casa l'attore Roberto Brunetti, conosciuto come Er Patata. Aveva 55 an… - fanpage : È morto #RobertoBrunetti, noto come #erpatata. L'attore è stato trovato senza vita in casa sua, aveva 55 anni - rubio_chef : Fossi nato Palestina non sarei arrivato ai 18 anni, sarei morto crivellato di colpi. Come d’abitudine sionista il c… - cinzia19672 : RT @Sonosempreio20: Ragazzo di 32 anni muore di infarto alla guida del camion facendo un incidente. Illeso il conducente del camion contro… - paolovarsi1 : RT @Agenzia_Ansa: Lutto nel mondo del cinema, trovato morto in casa l'attore Roberto Brunetti, conosciuto come Er Patata. Aveva 55 anni, è… -