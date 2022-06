Checco Zalone non doveva fare l’attore: il retroscena che nessuno conosce (Di domenica 5 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Checco Zalone è uno degli attori comici più amati dal pubblico italiano. Ma sapete che è diventato attore per caso? Il retroscena lo ha raccontato proprio lui: ecco che cosa ha detto. Sono anni che è uno dei volti più cercati e richiesti all’interno della tv, ma la sua presenza nei programmi televisivi è centellinata. Leggi su youmovies (Di domenica 5 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è uno degli attori comici più amati dal pubblico italiano. Ma sapete che è diventato attore per caso? Illo ha raccontato proprio lui: ecco che cosa ha detto. Sono anni che è uno dei volti più cercati e richiesti all’interno della tv, ma la sua presenza nei programmi televisivi è centellinata.

Advertising

matteorenzi : Enews che spazia tra Elon Musk e il film di Bellocchio, Checco Zalone e Il Mostro. La trovate qui. Buona settimana - cappai_luca : - E se metessimo the messagge in the bottle dentro una bottiglia di Wiskey? - Allora facciamo scrivere il bigliettino a Checco Zalone. - GGCanto : @eschatonit @Gastone_derolla @Davide Domanda non ironica, Checco Zalone è woke o no? Perchè a me ha sempre fatto ri… - ARubino_It : @PAnnicchino Ma cos’è un film di Checco Zalone? - girlbossjiminie : @jungluci7 @koobunnyjkhey è il momento perfetto per una citazione a checco zalone anche se non la capirete -