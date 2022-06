Calciomercato Napoli | si avvicina Bernardeschi | offerta convincente

(Di domenica 5 giugno 2022) per l’ormai ex giocatore della Juventus Ilsia Federico. L’ormai ex esterno della Juventus sarebbe ora più vicino ad accettare la proposta partenopea. Secondo i Corriere dello Sport, De Laurentiis ha avuto dei contatti con l’entourage del calciatore proponendo cifre e obiettivi che soddisfano: si tratta di un quadriennale con opzione per il quinto a uno stipendio che l’ex viola ha già accettato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cmdotcom : #Deulofeu ha scelto il #Napoli : trattativa con l’ #Udinese vicina alla chiusura - anperillo : L’idea che #Koulibaly quest’anno vada alla #Juve è fantascienza. A differenza del caso #Higuain, qui non c’è clauso… - calciomercatoit : ?? - calciomercato_m : MERCATO NM - Rinnovo Koulibaly, il Napoli attende una risposta: su di lui ci sono Chelsea e PSG - ViViCentro : Calciomercato Napoli, va avanti la trattativa con Deulofeu #calciomercatodelNapoli #Deulofeu #sscnapoli -

, si avvicina Bernardeschi: offerta convincente per l'ormai ex giocatore della Juventus Ilsi avvicina a Federico Bernardeschi. L'ormai ex esterno della Juventus sarebbe ora ...La rivisitazione delpotrebbe essere totale o quasi, come se si trattasse di una nuova alba. Partiamo da questo concetto: De Laurentiis ha chiesto un taglio del monte ingaggi, passaggio imprescindibile in un ...In pole position c'è l'Inter, anche se il Napoli potrebbe presentare la sua offerta nel caso ... Una cosa è certa: Scamacca sarà sotto i riflettori nel prossimo calciomercato estivo.Il Napoli ingrana la marcia e sorpassa tutte le big di Serie A per il colpo in attacco: fatta per il fantasista Iniziano ad arrivare i primi colpi di calciomercato in attesa che la finestra per i ...