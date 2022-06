Auto rovente al sole? Scopri il Trucco semplice per raffreddarla velocemente (Di domenica 5 giugno 2022) Quante volte avete lasciato la vostra macchina al sole e al vostro ritorno era un vero forno? Il surriscaldamento della vettura con i raggi solari è inevitabile, ma esistono alcuni trucchetti che potete sfruttare per far raffreddare in fretta l’Auto prima di ripartire. Spesso, se è possibile, si possono lasciare leggermente abbassati i finestrini, ma non è la regola. Inoltre potrebbe facilitare eventuali ladri a rubarla. La prima cosa da non fare è quella di accendere immediatamente l’aria condizionata! Non serve a nulla, tranne che a far circolare velocemente l’aria calda già presente. Inoltre sedersi immediatamente in macchina, i sedili sono roventi e il volante è intoccabile. Tutto questo non fa bene alla salute e quindi è altamente sconsigliato, soprattutto se dovete fare tragitti lunghi. Viaggiare in queste condizioni inoltre ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 5 giugno 2022) Quante volte avete lasciato la vostra macchina ale al vostro ritorno era un vero forno? Il surriscaldamento della vettura con i raggi solari è inevitabile, ma esistono alcuni trucchetti che potete sfruttare per far raffreddare in fretta l’prima di ripartire. Spesso, se è possibile, si possono lasciare leggermente abbassati i finestrini, ma non è la regola. Inoltre potrebbe facilitare eventuali ladri a rubarla. La prima cosa da non fare è quella di accendere immediatamente l’aria condizionata! Non serve a nulla, tranne che a far circolarel’aria calda già presente. Inoltre sedersi immediatamente in macchina, i sedili sono roventi e il volante è intoccabile. Tutto questo non fa bene alla salute e quindi è altamente sconsigliato, soprattutto se dovete fare tragitti lunghi. Viaggiare in queste condizioni inoltre ...

Advertising

bobbiarbore : @meandmyself375 Lasciare un cane in un auto rovente è maltrattamento di animale, insieme alla denuncia per danneggi… - GiuseppeAnacle2 : Costretti a vivere in auto da un mese sotto il sole rovente di maggio. Protagonisti di questa vicenda sono Serafina… -