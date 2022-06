Argentina | Messi strapazza l’Estonia | 5-0 e pokerissimo della Pulce

Leggi su sportface

(Di domenica 5 giugno 2022) Contro l’Italia a Wembley aveva regalato magie e due assist senza segnare. Contro, nell’amichevole di Pamplona, Leosi è scatenato: cinque gol e 5-0 alla Nazionale del Ct Haberli. La prima reteserata arriva su rigore: il portiere avversario sceglie un’uscita bassa folle e travolge in area Pezzella, dagli undici metri laè infallibile. Al 45? più spettacolo: scambio nello stretto con il Papu Gomez e mancino sotto la traversa. Per il tris bisogna aspettare il 47?: azione insistita centrale, la palla poi arriva sulla destra per Molina e il cross trova la zampata puntuale di. Per il pokerci mette del suo: brutto retropassaggio di Kallaste, la squadra estone si ferma per un fischio dagli spalti,ne approfitta, salta il ...