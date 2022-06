Apple II: 45 anni fa la nascita del primo grande PC (Di domenica 5 giugno 2022) Si celebra oggi il 45esimo anniversario di Apple II, tra i primi PC realizzati su scala industriale a riscuotere un enorme successo commerciale. Trascritto a volte anche come Apple o Apple //, quest’ultimo è un home computer prodotto dall’azienda multinazionale Apple,che fu presentato il 16 aprile 1977 durante la prima edizione della Fiera del computer della West Coast di San Francisco e messo in commercio il 10 giugno successivo. È considerato tutt’ora il computer più longevo di tutti i tempi e quello che più di ogni altro ha influenzato il mondo degli home computer. Rimase nei grandi negozi fino all 1993, stimando una complessiva vendita di quasi 5 milioni di esemplari, grazie poi anche ai suoi successori modelli, tra cui il più commercializzato l’Apple ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Si celebra oggi il 45esimoversario diII, tra i primi PC realizzati su scala industriale a riscuotere un enorme successo commerciale. Trascritto a volte anche come//, quest’ultimo è un home computer prodotto dall’azienda multinazionale,che fu presentato il 16 aprile 1977 durante la prima edizione della Fiera del computer della West Coast di San Francisco e messo in commercio il 10 giugno successivo. È considerato tutt’ora il computer più longevo di tutti i tempi e quello che più di ogni altro ha influenzato il mondo degli home computer. Rimase nei grandi negozi fino all 1993, stimando una complessiva vendita di quasi 5 milioni di esemplari, grazie poi anche ai suoi successori modelli, tra cui il più commercializzato l’...

Advertising

FurnoDaniele : RT @MattiaDiRemigio: Quest’anno deve per forza essere una WWDC “diversa” dal solito, troppi adv, troppa copertura mediatica! Non ricordo co… - satellitouiss : DOPO ANNI CE L’HO FATTA A FARE PEN PINEAPPLE APPLE PEN SU TIK TOK MADONNA CHE SUDATA - MattiaDiRemigio : Quest’anno deve per forza essere una WWDC “diversa” dal solito, troppi adv, troppa copertura mediatica! Non ricordo… - IL_Diga : Questa playlist super anni ottanta è una compilation di schiaffazzi - simona_com : I quarant'anni di Apple in Italia -