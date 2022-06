"Adesso Mediaset inizia a muoversi...". Roberto Calderoli, clamorosa stoccata a Berlusconi: quel legittimo sospetto (Di domenica 5 giugno 2022) Sta facendo lo sciopero della fame Roberto Calderoli. La sua protesta contro il silenzio generale - e degli alleati del centrodestra - sui referendum sulla giustizia andrà avanti "fino alla fine, non mi fermo. Ho anche scritto al presidente della Repubblica e mi rivolgerò a Draghi affinché intervengano". Nessuno infatti ne parla. "Chi è contrario non ha il coraggio di sostenere le ragioni del no, preferisce far fallire i quesiti per mancanza di quorum", spiega il leghista in una intervista a Il Giorno, E guai a dire che sono complicati i temi e i quesiti: "Sostenere che un magistrato deve essere indipendente è complicato? Per me no. Allo stesso modo auspico che il giudice sia terzo e imparziale, quindi dico separiamo le funzioni". Quest' ultimo quesito, in particolare, osserva Calderoli, "è il più dirompente perché realizza la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Sta facendo lo sciopero della fame. La sua protesta contro il silenzio generale - e degli alleati del centrodestra - sui referendum sulla giustizia andrà avanti "fino alla fine, non mi fermo. Ho anche scritto al presidente della Repubblica e mi rivolgerò a Draghi affinché intervengano". Nessuno infatti ne parla. "Chi è contrario non ha il coraggio di sostenere le ragioni del no, preferisce far fallire i quesiti per mancanza di quorum", spiega il leghista in una intervista a Il Giorno, E guai a dire che sono complicati i temi e i quesiti: "Sostenere che un magistrato deve essere indipendente è complicato? Per me no. Allo stesso modo auspico che il giudice sia terzo e imparziale, quindi dico separiamo le funzioni". Quest' ultimo quesito, in particolare, osserva, "è il più dirompente perché realizza la ...

Advertising

RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Crisi Piqué-Shakira, adesso è ufficiale: 'Ci stiamo separando' #shakira #piquè #sportmediaset - Cecilia58425422 : @LenaMaylen1978 non l'ho visto, adesso ce riprovo. Io vedo sempre le repliche su mediaset play, però non ho capito… - Cecilia58425422 : @LenaMaylen1978 e adesso? Mamma mia la puntata de ieri aveva dei primi piani bellissimi, strano che non hay postato… - SoniaSamoggia : Perché adesso Mediaset è di Draghi? Ma piantarla no? I referendum sono talmente imbarazzanti che voi non ne parlate… - AlessandroPipi4 : @Moonlightshad1 Le trasmissioni di approfondimento politico sono sempre state appannaggio del mondo di sinistra. Ad… -