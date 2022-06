Zverev sull'infortunio shock: "Stavo giocando alla grande, poi è successo..." (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo quanto accaduto nella semifinale del Roland Garros con Rafael Nadal il tedesco Alexander Zverev ha pubblicato sui suoi profili social questo breve video in cui racconta il suo stato d'animo ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo quanto accaduto nella semifinale del Roland Garros con Rafael Nadal il tedesco Alexanderha pubblicato sui suoi profili social questo breve video in cui racconta il suo stato d'animo ...

Advertising

NicoleOlympe : Buttandola sull'ironia, Mischa Zverev la prossima volta si un po' più parziale #RolandGarros - Matte0Silvestri : @danielelozzi Partita meravigliosa, piena anche di errori, ma sul filo. Finirla così è davvero triste. E temo per Z… - Kriket_01 : Esulta sull’errore dell’avversario, io bho… Cortesemente Rafa, spiega come si gioca a tennis e soprattutto insegna… - mexinamarco : Il tie break del 1º set di #Nadal contro #Zverev è da far vedere e rivedere in tutte le scuole tennis. È un inno a… - SI_Tennisit : Due membri dei Big 4 attualmente attivi in ??due diversi tornei di due diversi livelli su due diverse superfici. Mu… -