Zelensky: "Vinceremo noi". Ma il Cremlino rilancia: "Avanti fino all'obiettivo" (Di sabato 4 giugno 2022) Il messaggio del leader ucraino: "Da 100 giorni difendiamo il nostro Paese". Mosca: "Pronti al dialogo ma Kiev accetti le nostre richieste. Ora senza senso un incontro tra i due leader". Gli 007 britannici: "In due settimane il Lugansk sarà in mano russa". Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 giugno 2022) Il messaggio del leader ucraino: "Da 100 giorni difendiamo il nostro Paese". Mosca: "Pronti al dialogo ma Kiev accetti le nostre richieste. Ora senza senso un incontro tra i due leader". Gli 007 britannici: "In due settimane il Lugansk sarà in mano russa".

Advertising

Tg3web : Cento giorni di guerra. Zelensky: 'Vinceremo', Mosca: 'L’operazione continua'. Le nuove sanzioni dell'Europa, stop… - micos56 : Zelensky dice: vinceremo sicuramente. Putin risponde: tranquilli la guerra finirà quando avremo vinto. Ho l' impres… - fisco24_info : Biden: 'Ucraina decide se cedere territorio per pace': (Adnkronos) - Il presidente Usa: 'Non dirò a Kiev cosa deve… - lanf64 : 100esimo giorno di guerra in #Ucraina, #Zelensky: «Vinceremo». Tuttavia, #Putin non intende fermarsi fino a quando… - ChilErminia : RT @Tg3web: Cento giorni di guerra. Zelensky: 'Vinceremo', Mosca: 'L’operazione continua'. Le nuove sanzioni dell'Europa, stop a petrolio e… -