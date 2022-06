Advertising

News24_it : Vittoria (Ragusa), travolse e uccise con il Suv due cuginetti: ai domiciliari dopo tre anni - TGCOM - Corry08101961 : RT @MaestroSMorra: La ricordate? Fu una strage. Di innocenti. 'Solo noi, noi genitori, abbiamo l'ergastolo', sono le parole piene di rabbi… - Dario33883068 : RT @MediasetTgcom24: Vittoria (Ragusa), travolse e uccise con il Suv due cuginetti: ai domiciliari #11luglio2019 #ragusa #alessio #vittori… - VedeleAngela : RT @ilbisa2: Scarcerato il figlio del boss che con il Suv uccise due bambini a Vittoria (Ragusa) - ilbisa2 : Scarcerato il figlio del boss che con il Suv uccise due bambini a Vittoria (Ragusa) -

... travolti con il suo Suv lanciato a tutta velocità, l'11 luglio 2019, nelle strade di). Rosario Greco ha lasciato il carcere e si trova agli arresti domiciliari nella sua casa della ...... commentando la notizia degli arresti domiciliari concessi a Rosario Greco, condannato per omicidio stradale per l'uccisione a) dei due cuginetti Alessio e Simone D'Antonio, morti l'...Era stato condannato per omicidio stradale dopo l'uccisione dei due cuginetti Alessio e Simone D'Antonio, travolti con il suo Suv lanciato a tutta velocità, l'11 luglio 2019, nelle strade di Vittoria ...Era stato condannato per omicidio stradale dopo l'uccisione dei due cuginetti Alessio e Simone D'Antonio, travolti con il suo Suv lanciato a tutta velocità, l'11 luglio 2019, nelle strade di Vittoria ...