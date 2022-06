Uscite Videogiochi | 6-10 Giugno 2022

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 4 giugno 2022) Con l’arrivo diuna lunga lista disi appresta al lancio. La prossima settimana preparate a mettere mani al portafoglio perchè usciranno titoli come Mario Strikers, The Quarry e tanti altri che potete consultare a seguire. Lunedì 6The Elder Scrolls Online: High Isle – nuova espansione PC Martedì 7Attack at Dawn: North Africa PC SpellForce III Reforced PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One True Fear: Forsaken Souls Part 2 Xbox One Yurukill: The Calumniation Games Nintendo Switch Mercoledì 8My Lovely Wife Nintendo Switch, PC Mythbusters: The Game – Crazy Experiments Simulator PC Noel the Mortal Fate PS4 Nummels Xbox Series X/S, Xbox One Spacewing War PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC Star Wars: Knights of the Old ...