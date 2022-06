Usa, sparatoria in un centro commerciale di Phoenix: una donna morta e otto feriti (Di sabato 4 giugno 2022) Una donna è morta ed altre otto persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro commerciale di Phoenix, in Arizona. Un centinaio di persone si erano radunate per una sorta di party quando è iniziato uno scontro a fuoco tra vari gruppi, prima nel mall e poi nel parcheggio e in strada. Molti colpi sono stati esplosi sulla folla mentre scappava, ha riferito la polizia. Due donne sono ricoverate in gravissime condizioni. Tra i feriti anche un bambino. Per ora nessun arresto. Una persona è morta ed altre cinque sono rimaste ferite, invece, in una sparatoria vicino a Richmond, in Virginia. La violenza. anche in questo caso, è esplosa durante un party, secondo i media locali. La polizia sta indagando su dinamica e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Unaed altrepersone sono rimaste ferite in unain undi, in Arizona. Un centinaio di persone si erano radunate per una sorta di party quando è iniziato uno scontro a fuoco tra vari gruppi, prima nel mall e poi nel parcheggio e in strada. Molti colpi sono stati esplosi sulla folla mentre scappava, ha riferito la polizia. Due donne sono ricoverate in gravissime condizioni. Tra ianche un bambino. Per ora nessun arresto. Una persona èed altre cinque sono rimaste ferite, invece, in unavicino a Richmond, in Virginia. La violenza. anche in questo caso, è esplosa durante un party, secondo i media locali. La polizia sta indagando su dinamica e ...

