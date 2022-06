Uomini e Donne | una storica ex tronista annuncia di essere incinta!

(Di sabato 4 giugno 2022) È stata una delle protagoniste storiche di, il dating show di Mediaset che negli anni ha aperto le porte dello spettacolo a tantissimi ragazzi. Di lei però negli anni si sono perse un po’ le tracce, scegliendo di tornare a vivere lontano dai riflettori, dedicandosi a un altro tipo di attività. Oggi la ritroviamo sul suo profilo Instagram con un bel pancino di 5 mesi. Stiamo parlando di Claudia Piumetto, ex corteggiatrice del calciatore Emanuele Morelli nel lontano 2007. L’anno successivo ha fatto ritorno negli studi della Elios, questa volta però in qualità di, accanto a Elga Enardu. Durante il suo trono, Claudia si era interessata al corteggiatore Diego Daddì, che sarà poi la sua scelta. Sfortunatamente però il corteggiatore ha rifiutato di continuare la conoscenza fuori dal programma. Pochi mesi dopo Diego ...

MinisteroSalute : Un lungo applauso ha accolto le Donne e gli Uomini del Servizio Sanitario Nazionale, la risorsa più preziosa che ab… - matteosalvinimi : Domani sarà giornata veneta: primo incontro a Cerea (ore 10), poi vi aspetto a Verona (ore 12) e nel pomeriggio a B… - robersperanza : Buon 2 Giugno. Oggi, per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla ce… - LILITH24595979 : RT @nto1969: Le donne hanno più probabilità di diventare mamme rispetto agli uomini... #perdire ?? - Cruscante : 4 giugno 1942, Roma. Si costituisce clandestinamente in pieno regime fascista.. il Partito d'Azione nell'abitazion… -

Mondiale del Pesto 2022: la gara dei migliori al mortaio, robot compreso Gli sfidanti Provengono da 11 regioni italiane e da 14 stati stranieri, ben 69 sono, 31, l'età media è di 52 anni.... fanno allungando il viso alcuni, perlopiù vecchi, che siedono, chiacchierano, pregano di ... "Qui il mercoledì ci venivano sempre le. Facevano i pic - nic, chiacchieravano, discutevano. Ora ...L'intervista a Diego Tavani ed Aneta Buchtova, l'ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Intervistati dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, Diego ed Aneta si sono lasciati andare a qualc ...Per il volto di Uomini e Donne si tratta della prima gravidanza. L'ex tronista aveva scelto Diego Daddì ma aveva ricevuto un no come risposta ...