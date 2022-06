Uomini e Donne, ex cavaliere rivela: “Armando mi ha tirato una sedia dietro” (Di sabato 4 giugno 2022) In una recente intervista l’ex cavaliere di Uomini e Donne Marcello Messina, diventato famoso per la storia con Ida Platano, ha parlato anche di Armando Incarnato, volto famoso del trono over con cui in studio ha litigato molto spesso. Marcello ha sminuito le provocazioni di Armando affermando di non avergli mai dato grande importanza, tranne in un’occasione. “C’è stata solo una volta che mi ha fatto salire il sangue al cervello, quando mi ha tirato la sedia dietro” ha dichiarato il quarantenne torinese, tornato single da poco. “Per il resto poverino i primi tre mesi di trasmissione non ce la faceva proprio, era proprio nervoso” ha concluso ironicamente Marcello Messina. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 giugno 2022) In una recente intervista l’exdiMarcello Messina, diventato famoso per la storia con Ida Platano, ha parlato anche diIncarnato, volto famoso del trono over con cui in studio ha litigato molto spesso. Marcello ha sminuito le provocazioni diaffermando di non avergli mai dato grande importanza, tranne in un’occasione. “C’è stata solo una volta che mi ha fatto salire il sangue al cervello, quando mi hala” ha dichiarato il quarantenne torinese, tornato single da poco. “Per il resto poverino i primi tre mesi di trasmissione non ce la faceva proprio, era proprio nervoso” ha concluso ironicamente Marcello Messina. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…e ...

