Ungheria-Inghilterra | programma e telecronisti Sky Nations League 2022 2023

Il programma e i telecronisti su Sky di Ungheria-Inghilterra, match valido per la prima giornata della Nations League 2021/2022. Alle ore 18 di sabato 4 giugno in campo i magiari e i britannici per dar vita a una sfida dal pronostico decisamente meno scontato di quel che può sembrare. Chi riuscirà ad avere la meglio in quello che per entrambe è l'esordio in questa edizione della competizione Uefa? Ungheria-Inghilterra sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Gianluigi Bagnulo.

