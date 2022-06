Una Vita, spoiler: il segreto di David e Valeria (Di sabato 4 giugno 2022) Ad Acacias, dopo il terribile attentato anarchico che ha distrutto il quartiere e provocato decine e decine di vittime, nulla è ormai più come prima. Oltre a delle perdite eccellenti, come quelle di Carmen e Antonito Palacios, però, il pubblico di Una Vita ha avuto modo di conoscere delle new entry molto interessanti che, durante i prossimi episodi, saranno protagoniste di diverse storyline davvero appassionanti. Tra queste, si distinguono soprattutto David Exposito e Valeria Cardenas. I due giovani si sono presentati come marito e moglie e hanno dato l'impressione di essere una coppia sofisticata e perbene, ma nessuno immagina che, oltre a non essere affatto sposati, il loro destino sia legato a quello di Aurelio. Non a caso, come raccontano gli spoiler della soap opera spagnola, Genoveva, che ha sposato il Quesada ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 4 giugno 2022) Ad Acacias, dopo il terribile attentato anarchico che ha distrutto il quartiere e provocato decine e decine di vittime, nulla è ormai più come prima. Oltre a delle perdite eccellenti, come quelle di Carmen e Antonito Palacios, però, il pubblico di Unaha avuto modo di conoscere delle new entry molto interessanti che, durante i prossimi episodi, saranno protagoniste di diverse storyline davvero appassionanti. Tra queste, si distinguono soprattuttoExposito eCardenas. I due giovani si sono presentati come marito e moglie e hanno dato l'impressione di essere una coppia sofisticata e perbene, ma nessuno immagina che, oltre a non essere affatto sposati, il loro destino sia legato a quello di Aurelio. Non a caso, come raccontano glidella soap opera spagnola, Genoveva, che ha sposato il Quesada ...

