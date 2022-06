Ultime Notizie – Ana de Armas in bikini ai Faraglioni (Di sabato 4 giugno 2022) Ana de Armas, l’affascinante e temibile Paloma, agente della Cia sotto copertura Paloma dell’ultimo film della saga di James Bond ‘No Time to Die‘, impazzisce per il cibo e il mare italiano. In una serie di foto su Instagram, l’attrice cubana naturalizzata spagnola, conosciuta anche per aver recitato in ‘Deep Water’ (al fianco dell’ex fidanzato Ben Affleck) e in ‘Blade Runner 2049’, ha documentato la sua vacanza tra Positano e Capri, con gite su un gozzo ai Faraglioni e storie di Instagram dedicate alle delizie della cucina campana, a partire dalla pizza, accompagnate da musica a tema, tra ‘Buongiorno a te’ di Luciano Pavarotti e ‘Funiculì funicolà’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) Ana de, l’affascinante e temibile Paloma, agente della Cia sotto copertura Paloma dell’ultimo film della saga di James Bond ‘No Time to Die‘, impazzisce per il cibo e il mare italiano. In una serie di foto su Instagram, l’attrice cubana naturalizzata spagnola, conosciuta anche per aver recitato in ‘Deep Water’ (al fianco dell’ex fidanzato Ben Affleck) e in ‘Blade Runner 2049’, ha documentato la sua vacanza tra Positano e Capri, con gite su un gozzo aie storie di Instagram dedicate alle delizie della cucina campana, a partire dalla pizza, accompagnate da musica a tema, tra ‘Buongiorno a te’ di Luciano Pavarotti e ‘Funiculì funicolà’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

