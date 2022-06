Ucraina, prosegue la guerra ma timori per crisi alimentare globale (Di sabato 4 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Morte e distruzione in Ucraina e paura per le ripercussioni del conflitto nel mondo. Mentre la guerra continua, si teme che i suoi effetti devastanti possano portare alla fame milioni di persone. C’è ancora molta attenzione, infatti, per il grano fermo nei porti ucraini. Il blocco sta causando una crisi alimentare globale e proprio su questo si è mossa la diplomazia occidentale negli ultimi giorni. Per sbloccare le esportazioni, ora Mosca si dice pronta a offrire i porti di Berdyansk e Mariupol. “I porti del Mar d’Azov – Berdyansk, Mariupol – sono sotto il nostro controllo, siamo pronti a garantire un’esportazione senza problemi, anche per il grano ucraino, attraverso quei porti”, ha detto il presidente russo Vladimir Putin alla televisione russa, secondo quanto riporta ... Leggi su ildenaro (Di sabato 4 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Morte e distruzione ine paura per le ripercussioni del conflitto nel mondo. Mentre lacontinua, si teme che i suoi effetti devastanti possano portare alla fame milioni di persone. C’è ancora molta attenzione, infatti, per il grano fermo nei porti ucraini. Il blocco sta causando unae proprio su questo si è mossa la diplomazia occidentale negli ultimi giorni. Per sbloccare le esportazioni, ora Mosca si dice pronta a offrire i porti di Berdyansk e Mariupol. “I porti del Mar d’Azov – Berdyansk, Mariupol – sono sotto il nostro controllo, siamo pronti a garantire un’esportazione senza problemi, anche per il grano ucraino, attraverso quei porti”, ha detto il presidente russo Vladimir Putin alla televisione russa, secondo quanto riporta ...

Advertising

messina_oggi : Ucraina, prosegue la guerra ma timori per crisi alimentare globaleROMA (ITALPRESS) - Morte e distruzione in Ucraina… - GustoH24 : Ucraina, prosegue la guerra ma timori per crisi alimentare globale - nestquotidiano : Ucraina, prosegue la guerra ma timori per crisi alimentare globale - IlModeratoreWeb : Ucraina, prosegue la guerra ma timori per crisi alimentare globale - - Tele_Nicosia : Ucraina, prosegue la guerra ma timori per crisi alimentare globale -