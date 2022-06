(Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) –e il difensore del Barcellona Gerardsi sono lasciati. Lo hanno confermato i diretti interessati con una nota congiunta diffusa dagli agenti della cantante: “Siamo spiacenti di confermare – si legge nella dichiarazione dei due – che ci stiamondo. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la loro privacy. Grazie per la vostra comprensione”., campione del mondo con la Spagna nel 2010 e d’Europa nel 2012, stanno insieme dal 2010 e hanno due figli insieme: Milan e Sasha. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Shakira annuncia la separazione dal compagno, il calciatore del Barcellona Gerard Piqué, con il quale ha avuto due… - jornalistavitor : RT @Agenzia_Ansa: Shakira annuncia la separazione dal compagno, il calciatore del Barcellona Gerard Piqué, con il quale ha avuto due figli:… - fisco24_info : Shakira si separa da Piqué dopo 12 anni: (Adnkronos) - Comunicato congiunto per l'annuncio: 'Per il bene dei nostri… - andreaa_poma : ma se pure Shakira viene tradita e si separa, io cosa mi devo aspettare dalla vita? - yassine01937035 : RT @Agenzia_Ansa: Shakira annuncia la separazione dal compagno, il calciatore del Barcellona Gerard Piqué, con il quale ha avuto due figli:… -

La cantante colombianaannuncia la separazione dal compagno, il calciatore del Barcellona Gerard Piqué, con il quale ha avuto due figli: "Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei ...Per rimanere a vivere nelle povere baracche ai margini di una Parigi ricca e sfavillante,... è pronto a tutto pur di affrontare la distanza che li. Le emozioni della serata non ...(Adnkronos) – Shakira e il difensore del Barcellona Gerard Piqué si sono lasciati. Lo hanno confermato i diretti interessati con una nota congiunta diffusa dagli agenti della cantante: “Siamo ...Shakira (45) y Gerard Piqué (35) confirmaron su separación tras doce años juntos y dos hijos en común. Durante los últimos días, los rumores de crisis fueron los protagonistas de distintos medios inte ...