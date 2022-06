Shakira - Piquè l'addio è ufficiale 'rispetto per bene dei figli' (Di sabato 4 giugno 2022) "Ci dispiace confermare che ci stiamo separando". Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, arriva la conferma ufficiale: Shakira e Gerard Piqué si sono detti addio dopo dodici anni d'amore. E' la ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) "Ci dispiace confermare che ci stiamo separando". Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, arriva la confermae Gerard Piqué si sono dettidopo dodici anni d'amore. E' la ...

rtl1025 : ?? La cantante colombiana #Shakira è stata ricoverata in ospedale per un malore probabilmente legato a un attacco d'… - repubblica : Piqué-Shakira, è finita: lui l'ha tradita con una ventenne e lei l'ha scoperto - Agenzia_Ansa : Shakira annuncia la separazione dal compagno, il calciatore del Barcellona Gerard Piqué, con il quale ha avuto due… - CALCIOGEMINI : La cantante colombiana #Shakira è stata ricoverata in ospedale per un malore probabilmente legato a un attacco d'an… - evansxlali : RT @ocus_pocus_: LE TONNELLATE DI SHAKIRA PURTROPPO PIQUÉ NON NE È MAI STATO DEGNO #namethattune -

"Per il bene dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità - ha scritto Shakira - , chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione". I due si erano conosciuto nel 2010, durante i Mondiali di calcio in Sudafrica. Piqué e Shakira si separano: 'Vi chiediamo privacy per il bene dei nostri figli' Piqué e Shakira si separano: l'annuncio in un comunicato Questa volta è ufficiale: Shakira e Piqué si separano. Dopo 11 anni di matrimonio da cui sono nati due figli, la cantante colombiana annuncia la separazione.