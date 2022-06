(Di sabato 4 giugno 2022) Tra i soggetti «bloccati» dal sesto pacchetto c'è il National Settlement Depository che Mosca voleva utilizzare per gli Eurobond in scadenza con uno schema in doppia valuta

Il Sole 24 ORE

... l'ultimo pacchetto di sanzioni adottate formalmente ieri dall'Unione europea contiene una decisione che avvicina ulteriormente laal default, malgrado la determinazione del Governo a ...E lasarà probabilmente il più grande perdente in quanto, sebbene possa far perno su alcuni ...più vicino ai propri confini e aumentare la capacità delle scorte potrebbero essere le... Russia, le nuove sanzioni della Ue avvicinano ancora di più lo spettro del default Ore 7.00 - L'esercito russo sta rafforzando le posizioni attorno a Sloviansk in vista di una nuova offensiva contro questa città strategica dell' Ucraina orientale: lo ha reso noto lo stato maggiore ...FOGGIA, 04/06/2022 - (ansa) L'esercito russo sta rafforzando le posizioni attorno a Sloviansk in vista di una nuova offensiva contro questa ...