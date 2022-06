Pro Recco vince la Champions League | Sukno | “Orgoglioso della mia squadra”

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PALLANUOTO Finale Champions League Pro Recco-Novi Beograd 17-16 dopo i rigori Decima Champions per i camp… - repubblica : La Pro Recco vince la Champions di pallanuoto, battuto il Novi Beograd ai rigori - Eurosport_IT : Una serata magica, per la 10a volta nella storia: la Pro Recco Waterpolo è Campione d'Europa! ??????? L'impresa a Bel… - sportface2016 : #ProRecco vince la #ChampionsLeague #Sukno: 'Orgoglioso della mia squadra' - ErnestUdogwu : RT @matteosalvinimi: Trionfo della Pro Recco nella massima competizione europea della pallanuoto: seconda Champions League consecutiva, la… -

Laha vinto la Champions League di pallanuoto per la decima volta nella sua storia, la seconda consecutiva. Nella finale di Belgrado, la formazione ligure - fresca di scudetto (il numero 34) - ...E' una giornata molto importante per i colori italiani: laha conquistato la Champions League di pallanuoto per la seconda volta consecutiva, la decima della sua storia. Il trionfo è arrivato grazie al successo contro la Novi Beograd . Si tratta del ...“Sono molto orgoglioso della mia squadra, del mio staff e di tutta questa società”. Questa tutta l’emozione di Sandro Sukno, allenatore della Pro Recco, dopo la vittoria della Champions League. “E’ ...La Pro Recco ha vinto la Champions League per la seconda volta consecutiva, la decima in totale, battendo in finale a Belgrado la Novi Beograd ai rigori, con il punteggio di 17-16. (ANSA) ...