Polonia: la scelta delle armi (Di sabato 4 giugno 2022) Oltre a una posizione ferma e inequivocabile sull'invasione dell'Ucraina, Varsavia mette mano al suo arsenale. E investe su una difesa che dissuada la Russia da ulteriori mire di espansione. Jaroslaw Kaczyinski, leader del partito Diritto e Giustizia, non è un uomo qualsiasi. Già premier polacco e oggi vice primo ministro, è fratello del defunto presidente della Repubblica Lech Kaczyinski. Jaroslaw ha visto morire il gemello nell'aprile del 2010, quando un Tupolev Tu-154 che tentava di atterrare alla base aerea di Smolensk in Russia (dove una rappresentanza del governo si stava recando per commemorare l'anniversario del massacro di Katyn, ordinato da Stalin nel 1940) è precipitato in circostanze ancora oggi misteriose. Quelle circostanze, secondo alcuni, si potrebbero riassumere in un nome: Russia. Abbattuto o meno per ordine del Cremlino, da lungo tempo i polacchi non si fidano più ...

