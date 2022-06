Padova-Palermo | l’ex Zaccardo | “Il mio cuore è rosanero Barbera? Stadio pieno…”

Advertising

ilmainato : RT @Wendy65872240: E dopo Messina, Palermo, La Spezia e Arezzo, il ministro della malattia #RobertoSperanza riscuote un successone e viene… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Padova-Palermo, la conferenza stampa di Oddo alla vigilia della finale playoff - Mediagol : VIDEO Padova-Palermo, la conferenza stampa di Oddo alla vigilia della finale playoff - diegoeirale : RT @bennygiardina: Baldini chiude così la conferenza stampa prima di Padova-Palermo: «L’albergo è pieno di gatti neri, se fossi superstizio… - veratto_A : RT @Wendy65872240: E dopo Messina, Palermo, La Spezia e Arezzo, il ministro della malattia #RobertoSperanza riscuote un successone e viene… -

Silvio Baldini , tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale d'andata valevole per la promozione in Serie B, in programma domani contro il. "Questa è un'occasione da non perdere e ...Si gioca domani sera alle ore 21 all'Euganeo la gara d'andata, il ritorno il 12 giugno in Sicilia: in caso di parità supplementari ed eventuali ...È cominciata molto presto la marcia di avvicinamento dei rosanero alla finale di andata degli spareggi promozione in programma domani sera, (5 giugno) alle ore 21, allo stadio Euganeo di Padova. Levat ...Il tecnico del Padova, mister Massimo Oddo ha parlato alla vigilia della finale promozione contro il Palermo. “Stiamo bene e abbiamo lavorato bene, il morale è alto e siamo pronti. Respiriamo l’aria d ...