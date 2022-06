Ostia, lavoratori in nero e niente autorizzazioni: multe salate per due stabilimenti balneari (Di sabato 4 giugno 2022) La bella stagione è ormai arrivata ed anche i reati, purtroppo, non si fanno attendere. Si va dagli illeciti amministrativi, passando per i reati legati al consumo di droga ed arrivando infine alle irregolarità sul posto di lavoro. È proprio in merito a quest’ultimo punto che si sono concentrati gli sforzi dei Carabinieri della compagnia di Roma Ostia. Quest’ultimi, hanno infatti attuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato a galla numerose irregolarità. Leggi anche: Ostia ‘Sorvegliata speciale’: controlli serrati dei Carabinieri, 5 persone denunciate Sanzionati due stabilimenti balneari: i controlli dei Carabinieri Proprio nell’ambito delle verifiche sul rispetto delle norme su lavoro, i Carabinieri di Ostia con il supporto specialistico dei colleghi del N.I.L. di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 giugno 2022) La bella stagione è ormai arrivata ed anche i reati, purtroppo, non si fanno attendere. Si va dagli illeciti amministrativi, passando per i reati legati al consumo di droga ed arrivando infine alle irregolarità sul posto di lavoro. È proprio in merito a quest’ultimo punto che si sono concentrati gli sforzi dei Carabinieri della compagnia di Roma. Quest’ultimi, hanno infatti attuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato a galla numerose irregolarità. Leggi anche:‘Sorvegliata speciale’: controlli serrati dei Carabinieri, 5 persone denunciate Sanzionati due: i controlli dei Carabinieri Proprio nell’ambito delle verifiche sul rispetto delle norme su lavoro, i Carabinieri dicon il supporto specialistico dei colleghi del N.I.L. di ...

